Augustusburger Musiksommer: Führungen durchs Musikkabinett und Kurzkonzerte in der Schlosskirche

Zu mehreren Veranstaltungen lädt der Augustusburger Musiksommer am Wochenende Musikliebhaber ein. Was können sie erleben?

Augustusburg. Der Augustusburger Musiksommer lädt am Wochenende ein. Am Freitag, 27. Juni, 17, 18 und 20 Uhr heißt es „100 Jahre Orchestrion im Musikkabinett“. Die Zuhörer werden durch die Instrumente des Augustusburger Musikkabinetts geführt. Besondere Höhepunkte des Konzertes werden die Darbietungen auf dem Hupfeld-Amimatic-Clavitist-Orchestrion bilden. Dieses Instrument wurde vor genau 100 Jahren von der Firma Hupfeld gebaut. Neben Klavier, Mandoline und Xylophon beinhaltet es ein Schlagzeug, bestehend aus Pauke, Trommel, Becken und Holzblock. Voranmeldungen sind bis Freitag, 16 Uhr in der Tourist-Information Augustusburg, Telefon 037291-39550, möglich.

Am Samstag, 28. Juni, gibt es 15 und 17 Uhr Kurzkonzerte in der Augustusburger Schlosskirche mit dem Salzburger Ensemble Bizzarie. Unter der Leitung der Flötistin Clara Starzetz werden die vier Musiker die Akustik der Schlosskirche für die Harmonien in Dur und Moll nutzen. Organist Friedrich Sacher lässt mit einer Choralbearbeitung aus Norddeutschland die über 600 Pfeifen der Renkewitz-Orgel erklingen.

„Mit der neuen Bestuhlung in unserer Schlosskirche ist ein stimmiges Gesamtbild entstanden, das den historischen Raum und insbesondere unseren einzigartigen Cranach-Altar wunderbar zur Geltung bringt“, erklärt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Schlossbetriebe. (fp)