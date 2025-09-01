Autobahnzubringer in Niederwiesa wird früher fertig als geplant

Flöha
Geplant war, dass die Arbeiten für die neue Fahrbahndecke am Dienstag abgeschlossen werden. Doch dann rollte plötzlich schon wieder der Verkehr über die „Blechbrücke“.
Seit vergangenem Mittwoch ist die Lichtenwalder Straße in Niederwiesa gesperrt gewesen und damit die direkte Verbindung von der B 173 zur Autobahn A 4. Für Ärger sorgte die Sperrung in Niederwiesa vor allem deshalb, weil Autofahrer mitunter bei dem Versuch, die weiträumige Umleitung zur Autobahn über die B 180 und die B 169 in Frankenberg...
