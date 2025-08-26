Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Eingangshalle des Bahnhofs in Flöha ist seit Montag wieder tagsüber geöffnet
Die Eingangshalle des Bahnhofs in Flöha ist seit Montag wieder tagsüber geöffnet
Die Eingangshalle des Bahnhofs in Flöha ist seit Montag wieder tagsüber geöffnet
Die Eingangshalle des Bahnhofs in Flöha ist seit Montag wieder tagsüber geöffnet
Flöha
Bahnsteigzugang führt in Flöha nun wieder durch die Bahnhofshalle
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der ersten Ausstellung ist die sanierte Eingangshalle nun wieder als Zugang zur Unterführung tagsüber geöffnet. Was ist geplant?

Die Eingangshalle des Bahnhofs in Flöha ist seit dieser Woche tagsüber wieder als Zugang zur Bahnsteigunterführung geöffnet. Nach der ersten Ausstellung „Verstrickungen“ als Teil der Kulturhauptstadt-Beteiligung in Flöha mit vielen Veranstaltungen und insgesamt 13.300 Besuchern seit Mitte April, dem Abbau der Exponate und kleineren...
