Bahnsteigzugang führt in Flöha nun wieder durch die Bahnhofshalle

Nach der ersten Ausstellung ist die sanierte Eingangshalle nun wieder als Zugang zur Unterführung tagsüber geöffnet. Was ist geplant?

Die Eingangshalle des Bahnhofs in Flöha ist seit dieser Woche tagsüber wieder als Zugang zur Bahnsteigunterführung geöffnet. Nach der ersten Ausstellung „Verstrickungen“ als Teil der Kulturhauptstadt-Beteiligung in Flöha mit vielen Veranstaltungen und insgesamt 13.300 Besuchern seit Mitte April, dem Abbau der Exponate und kleineren...