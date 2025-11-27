Bastelspaß in der Stadtbibliothek von Flöha: Kreatives für die ganze Familie

Mit jedem Tag rückt Weihnachten näher: Ein selbst gestalteter Adventskalender wird zum Highlight.

Die Stadtbibliothek Flöha lädt zum vorweihnachtlichen Basteln. Till gehörte zu den Teilnehmern, die unterstützt von Mitarbeiterin Anett Schäfer einen Adventsuhr-Kalender gestaltet haben. Der zeigt die 24 Tage bis zum Eintreffen des Weihnachtsmannes an. Den dicken Zeiger müssen die Bastler selbst weiterschieben, soll die Anzeige...