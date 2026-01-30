Baumfällungen im Schutzgebiet bei Lichtenwalde: Bürger fordern Antworten

Flöha
In einem offenen Brief an Bürgermeister Raik Schubert kritisiert die Bürgerinitiative die Baumfällungen im geschützten Gebiet bei Lichtenwalde. Sie fordert nicht nur mehr Transparenz.
Die Bürgerinitiative „Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen“ (BI) hat einen offenen Brief an Niederwiesas Bürgermeister Raik Schubert geschrieben. Darin werden die jüngsten Baumfällungen im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) bei Lichtenwalde als illegal bezeichnet und die Einhaltung der naturschutzrechtlichen Vorgaben für das durch...
