Ben Fleischer (M.) und Lutz Röder (r.) vom Nabu-Regionalverband Erzgebirge stärken der Bürgerinitiative „Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen“ den Rücken.
Ben Fleischer (M.) und Lutz Röder (r.) vom Nabu-Regionalverband Erzgebirge stärken der Bürgerinitiative „Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen“ den Rücken. Bild: Steffen Jankowski
„Begehen auf eigene Gefahr“: Der Weg am Zschopauufer unterhalb von Schloss Lichtenwalde ist gesperrt. Weiter hinten liegen gefällte Bäume quer über dem Weg.
„Begehen auf eigene Gefahr“: Der Weg am Zschopauufer unterhalb von Schloss Lichtenwalde ist gesperrt. Weiter hinten liegen gefällte Bäume quer über dem Weg. Bild: Steffen Jankowski
Der Säge fiel Naturschützern zufolge auch mindestens ein Baum zum Opfer, dessen Höhle Vögeln oder Fledermäusen als Quartier gedient haben könnte.
Der Säge fiel Naturschützern zufolge auch mindestens ein Baum zum Opfer, dessen Höhle Vögeln oder Fledermäusen als Quartier gedient haben könnte. Bild: Jörg Schröber
Flöha
Baumfällungen im Schutzgebiet bei Lichtenwalde: Bürger fordern Antworten
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem offenen Brief an Bürgermeister Raik Schubert kritisiert die Bürgerinitiative die Baumfällungen im geschützten Gebiet bei Lichtenwalde. Sie fordert nicht nur mehr Transparenz.

Die Bürgerinitiative „Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen“ (BI) hat einen offenen Brief an Niederwiesas Bürgermeister Raik Schubert geschrieben. Darin werden die jüngsten Baumfällungen im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) bei Lichtenwalde als illegal bezeichnet und die Einhaltung der naturschutzrechtlichen Vorgaben für das durch...
