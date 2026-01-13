MENÜ
  • Bedrohtes Paradies: Augustusburger Regenbogen-Gymnasiasten enthüllen gefährdete Tierwelten

Paula-Sophie Rößler und Jasmin Reichel v.l. arbeiten an ihrem Video, das zum Infoabend vorgestellt wird.
Paula-Sophie Rößler und Jasmin Reichel v.l. arbeiten an ihrem Video, das zum Infoabend vorgestellt wird. Bild: Claudia Dohle
„Verlorenes Paradies“ heißt der Infoabend, bei dem unter anderem das Anoa, der Axolotl und das Formosa-Ohrenschuppentier vorgestellt werden.
„Verlorenes Paradies“ heißt der Infoabend, bei dem unter anderem das Anoa, der Axolotl und das Formosa-Ohrenschuppentier vorgestellt werden. Bild: Claudia Dohle
Augustusburger Gymnasiasten gestalten einen Informationsabend mit Jens Hering.
Augustusburger Gymnasiasten gestalten einen Informationsabend mit Jens Hering. Bild: Claudia Dohle
Von Claudia Dohle
Mit KI haben Schüler Dokumentarfilme erstellt, die im Lehngericht Augustusburg gezeigt werden. Ein Abend voller beeindruckender Bilder - und Höhepunkt eines Projektes mit Ornithologe Jens Hering.

Schülerinnen und Schüler des Regenbogen-Gymnasiums Augustusburg veranstalten mit Ornithologe Jens Hering am Mittwoch, 14. Januar, den Infoabend „Bedrohtes Paradies“. Zu sehen sind auch Arbeiten der Schüler zu bedrohten Tierarten.
