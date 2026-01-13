Bedrohtes Paradies: Augustusburger Regenbogen-Gymnasiasten enthüllen gefährdete Tierwelten

Mit KI haben Schüler Dokumentarfilme erstellt, die im Lehngericht Augustusburg gezeigt werden. Ein Abend voller beeindruckender Bilder - und Höhepunkt eines Projektes mit Ornithologe Jens Hering.

Schülerinnen und Schüler des Regenbogen-Gymnasiums Augustusburg veranstalten mit Ornithologe Jens Hering am Mittwoch, 14. Januar, den Infoabend „Bedrohtes Paradies“. Zu sehen sind auch Arbeiten der Schüler zu bedrohten Tierarten. Schülerinnen und Schüler des Regenbogen-Gymnasiums Augustusburg veranstalten mit Ornithologe Jens Hering am Mittwoch, 14. Januar, den Infoabend „Bedrohtes Paradies“. Zu sehen sind auch Arbeiten der Schüler zu bedrohten Tierarten.