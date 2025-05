Beeindruckendes Himmelsbild: Blumenmond über dem Schloss Augustusburg

Dem Fotografen gelang eine wunderschöne Aufnahme. Dabei hatte der Vollmond im Monat Mai seine Hand im Spiel.

Am Montagabend bot sich über Schloss Augustusburg ein beeindruckendes Himmelsbild: Der sogenannte Blumenmond erhob sich in voller Pracht über die Landschaft und tauchte die Umgebung in silbriges Licht. Der Begriff „Blumenmond“ bezeichnet den Vollmond im Monat Mai – benannt nach der Blütezeit zahlreicher Pflanzen.