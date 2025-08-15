Begehrter Lost Place in Oederan: Fotografen ziehen freiwillig ins Gefängnis ein

Flöha
Der Stadtmarketingverein Oederan lädt am 17. August wieder zu einer Aktion ein. Davon profitiert auch die Nachwuchsfeuerwehr der Stadt
Das Areal ähnelt aktuell einer Mischung aus Biotop, geheimnisvollem Ort und Stätte der Oederaner Stadtgeschichte. Gemeint ist das ehemalige Gefängnis der Stadt. Obwohl seit vielen Jahrzehnten nicht mehr genutzt, hat das betagte Bauwerk eine besondere Anziehungskraft.
