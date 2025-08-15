Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Interessanter Ort für Fotografen: das ehemalige Gefängnis in Oederan.
Interessanter Ort für Fotografen: das ehemalige Gefängnis in Oederan. Bild: Knut Berger
Interessanter Ort für Fotografen: das ehemalige Gefängnis in Oederan.
Interessanter Ort für Fotografen: das ehemalige Gefängnis in Oederan. Bild: Knut Berger
Flöha
Begehrter Lost Place in Oederan: Fotografen ziehen freiwillig ins Gefängnis ein
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtmarketingverein Oederan lädt am 17. August wieder zu einer Aktion ein. Davon profitiert auch die Nachwuchsfeuerwehr der Stadt

Das Areal ähnelt aktuell einer Mischung aus Biotop, geheimnisvollem Ort und Stätte der Oederaner Stadtgeschichte. Gemeint ist das ehemalige Gefängnis der Stadt. Obwohl seit vielen Jahrzehnten nicht mehr genutzt, hat das betagte Bauwerk eine besondere Anziehungskraft.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
05.08.2025
3 min.
Oederaner „Stanze“: Amtsgericht lässt Insolvenzverfahren für Regionalmarkt prüfen
Der vor zwei Jahren eröffnete Regionalmarkt Oederan befindet sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Der 2023 eröffnete Regionalmarkt an der B 173 in Oederan steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ist das viel gelobte Konzept eines Supermarktes für regionale Produkte gescheitert?
Matthias Behrend
17.06.2025
1 min.
Oederan Unplugged: Jam-Session im „Alle-Welt-Zelt“
Im „Alle-Welt-Zelt“ wird am Samstag gerockt.
Am 21. Juni von 15 bis 20 Uhr kann auf dem Oederaner Markt gemeinsam musiziert werden.
Freie Presse
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
Mehr Artikel