Vorjahressieger Robert Wetzel (r.) hat sich wieder angekündigt.
Vorjahressieger Robert Wetzel (r.) hat sich wieder angekündigt. Bild: Knut Berger
Beim Marbacher Skatturnier wird erneut in der Sporthalle gespielt.
Beim Marbacher Skatturnier wird erneut in der Sporthalle gespielt. Bild: Knut Berger
Flöha
Bei diesen zwei Jubiläen im Erzgebirge sind Schach- und Skat-Strategen gefragt
Von Knut Berger
In Oederan werden zum Fest die Schachfiguren bewegt, in Marbach bei Augustusburg die Karten gemischt. Gesucht wird der beste Skatspieler aus Leubsdorf. Beide Events verbindet eine Gemeinsamkeit.

Es ist dem Engagement mehrerer Ehrenamtler im Erzgebirge zu verdanken, dass in der Weihnachtswoche zwei Veranstaltungen Jubiläum feiern. In Oederan sitzen am zweiten Weihnachtsfeiertag die Schachsportler zum 75. Weihnachtsschachturnier an den Brettern. Und in der Sporthalle Marbach findet am 27. und 28. Dezember das 30. Weihnachtsskatturnier...
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
