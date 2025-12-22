Bei diesen zwei Jubiläen im Erzgebirge sind Schach- und Skat-Strategen gefragt

In Oederan werden zum Fest die Schachfiguren bewegt, in Marbach bei Augustusburg die Karten gemischt. Gesucht wird der beste Skatspieler aus Leubsdorf. Beide Events verbindet eine Gemeinsamkeit.

Es ist dem Engagement mehrerer Ehrenamtler im Erzgebirge zu verdanken, dass in der Weihnachtswoche zwei Veranstaltungen Jubiläum feiern. In Oederan sitzen am zweiten Weihnachtsfeiertag die Schachsportler zum 75. Weihnachtsschachturnier an den Brettern. Und in der Sporthalle Marbach findet am 27. und 28. Dezember das 30. Weihnachtsskatturnier...