Betrunkener Mopedfahrer flüchtet in Leubsdorf vor der Polizei

Genützt hat dem Mann die Aktion nichts. Die Streifenpolizisten stellten ihn Am Nordhang.

Ein Mopedfahrer ist Donnerstagnacht in Leubsdorf vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den Mann gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße kontrollieren. Der Simson-Fahrer gab daraufhin Gas, um zu flüchten. Er ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Polizeistreife. In der Straße Am Nordhang kam er zum...