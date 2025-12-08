Bier, Whisky, Storys: Vier Tipps der Woche aus Mittelsachsen

Wie Dorfkrimi und eine Swingerclubnacht zu einem unvergesslichen Kinoerlebnis verschmelzen. Und warum Kinder getragene Socken mit ins Konzert bringen sollen: Vier Event-Tipps.

Bier und Kino: „Eine „wunderbar absurde, schwarze Komödie“ erwartet Besucher in der Reihe „Pivo und Kino“ um 20 Uhr in der Freiberger Stadtwirtschaft. Es läuft der Film „How to make a killing“, eine Mischung aus Thriller und Komödie - und laut Veranstaltern „eine unterhaltsame Mischung aus winterlichem Fargo- und... Bier und Kino: „Eine „wunderbar absurde, schwarze Komödie“ erwartet Besucher in der Reihe „Pivo und Kino“ um 20 Uhr in der Freiberger Stadtwirtschaft. Es läuft der Film „How to make a killing“, eine Mischung aus Thriller und Komödie - und laut Veranstaltern „eine unterhaltsame Mischung aus winterlichem Fargo- und...