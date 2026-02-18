Bis November fertig: Flöhas „grünes Wohnzimmer“ soll Wohlfühloase werden

Hölzerne Sonnenliegen und stählerne Fitnessgeräte laden am Ufer der Zschopau bald zum Entspannen und Trainieren ein. So sehen die Pläne für den Baumwollpark in Flöha aus.

Die Stadt schickt sich an, den Baumwollpark wieder zum „grünen Wohnzimmer Flöhas“ zu machen. Der Countdown dafür ist inzwischen in Tagen abzählbar. Je nach Witterung sollen die zu 75 Prozent von der EU geförderten Arbeiten bereits im März losgehen. Das sagt Erik Frank Hoffmann von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage.