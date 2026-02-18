MENÜ
Der geplante Kletterparcours im Flöhaer Baumwollpark enthält historische Rückbezüge zur Baumwolle, ohne das Klettern zu beeinträchtigen.
Der geplante Kletterparcours im Flöhaer Baumwollpark enthält historische Rückbezüge zur Baumwolle, ohne das Klettern zu beeinträchtigen. Bild: Screenshot: Krambamboul-Entwurf
Der Baumwollpark in Flöha von oben.
Der Baumwollpark in Flöha von oben. Bild: Toni Söll/Archiv
Der Baumwollpark in Flöha im Februar 2026.
Der Baumwollpark in Flöha im Februar 2026. Bild: Knut Berger
Zur Schaukelkombination gehört auch eine Nestschaukel für wilde Ritte im Liegen.
Zur Schaukelkombination gehört auch eine Nestschaukel für wilde Ritte im Liegen. Bild: Screenshot: Krambamboul-Entwurf
Zu den Outdoor-Trainingsgeräten gehört auch ein sogenannter Twister. Er beansprucht Bauch- und Rückenmuskulatur.
Zu den Outdoor-Trainingsgeräten gehört auch ein sogenannter Twister. Er beansprucht Bauch- und Rückenmuskulatur. Bild: Screenshot: Website Saysu
Flöha
Bis November fertig: Flöhas „grünes Wohnzimmer“ soll Wohlfühloase werden
Redakteur
Von Jens Eumann
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hölzerne Sonnenliegen und stählerne Fitnessgeräte laden am Ufer der Zschopau bald zum Entspannen und Trainieren ein. So sehen die Pläne für den Baumwollpark in Flöha aus.

Die Stadt schickt sich an, den Baumwollpark wieder zum „grünen Wohnzimmer Flöhas“ zu machen. Der Countdown dafür ist inzwischen in Tagen abzählbar. Je nach Witterung sollen die zu 75 Prozent von der EU geförderten Arbeiten bereits im März losgehen. Das sagt Erik Frank Hoffmann von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage.
