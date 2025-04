Bleibt der Flöhaer Adventszauber an der Kirche oder zieht er auf den Marktplatz?

Der neue Marktplatz wird ein besonderer Mittelpunkt für die Stadt Flöha. Er soll auch der zentrale Platz für Feste sein - vielleicht für einen Weihnachtsmarkt?

Wird der neue zentrale Marktplatzes in Flöha künftig Veranstaltungsort für den Weihnachtsmarkt? Bislang findet der Weihnachtsmarkt in Flöha traditionell als Adventszauber am ersten Adventswochenende auf dem Gelände der Georgenkirche statt. Und das soll auch so bleiben, sagt Oberbürgermeister Volker Holuscha. Die Stadt plane keine...