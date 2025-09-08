Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Hellen wird schon mal geprobt, welche Handyeinstellungen für ein Mond-Foto gebraucht werden.
Im Hellen wird schon mal geprobt, welche Handyeinstellungen für ein Mond-Foto gebraucht werden. Bild: Claudia Dohle
Im Hellen wird schon mal geprobt, welche Handyeinstellungen für ein Mond-Foto gebraucht werden.
Im Hellen wird schon mal geprobt, welche Handyeinstellungen für ein Mond-Foto gebraucht werden. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Blutmond über Augustusburg: Ein Spektakel für Sternengucker und Hobbyfotografen
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntagabend gab es großes Interesse an der Mondfinsternis und dem Blutmond. Auch rund um Augustusburg sammelten sich Interessierte, um diesen Augenblick auf Kameras und Handys festzuhalten.

Rund um die Augustusburg füllen sich am Sonntagabend beliebte Plätze mit guter Aussicht Richtung Osten. Denn viele Interessierte wollen sich die Mondfinsternis und den Blutmond nicht entgehen lassen. So versammeln sich auch beidseitig der Ausfahrtstraße Augustusburg Richtung Ziegelei viele Schaulustige. Auf den Wegen rechts und links der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
31.08.2025
4 min.
„Entdeckerland“ Schellenberg: Wo Kinder mit Moos und Blättern lernen
Aktuell besuchen etwa 50 Kinder die Kita „Entdeckerland“ in Schellenberg.
Die Christliche Kita „Entdeckerland“ bei Augustusburg feiert eine Woche lang 15. Geburtstag. Warum die Kita nicht nur zum Fest pädagogische Fachkräfte aus ganz Sachsen anzieht.
Claudia Dohle
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
05.09.2025
4 min.
Blutmond über Sachsen: Wie gut wird das seltene Himmelsphänomen am Sonntag zu sehen sein?
Am Sonntag wird der Mond auch am Himmel über Sachsen blutrot erscheinen.
Am Sonntagabend lohnt sich auch in Sachsen ein Blick gen Osten. Der Mond wird blutrot erscheinen. Doch selbst wenn das Wetter mitspielt: Es gibt einen Haken.
Jürgen Becker
Mehr Artikel