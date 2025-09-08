Blutmond über Augustusburg: Ein Spektakel für Sternengucker und Hobbyfotografen

Flöha
Am Sonntagabend gab es großes Interesse an der Mondfinsternis und dem Blutmond. Auch rund um Augustusburg sammelten sich Interessierte, um diesen Augenblick auf Kameras und Handys festzuhalten.
Rund um die Augustusburg füllen sich am Sonntagabend beliebte Plätze mit guter Aussicht Richtung Osten. Denn viele Interessierte wollen sich die Mondfinsternis und den Blutmond nicht entgehen lassen. So versammeln sich auch beidseitig der Ausfahrtstraße Augustusburg Richtung Ziegelei viele Schaulustige. Auf den Wegen rechts und links der...
