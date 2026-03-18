Brücke über die Zschopau in Flöha gesperrt

Bereits 2025 geplante Restarbeiten an der Straße vor und nach der Brücke werden in dieser Woche ausgeführt. So sollen Qualitätsmängel beseitig werden.

Die Zschopaubrücke in Flöha (B 180) ist derzeit voll gesperrt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage erklärte, werden vor und nach der Brücke auf der Straße Restarbeiten ausgeführt. Dazu gehören die Beseitigung von Qualitätsmängeln an der Fahrbahndecke, die Sanierung bereits entstandener Risse in der...