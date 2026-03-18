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Für den Verkehr ist die Zschopaubrücke in dieser Woche gesperrt.
Für den Verkehr ist die Zschopaubrücke in dieser Woche gesperrt. Foto: Knut Berger
Der Linienverkehr wird gewährleistet.
Der Linienverkehr wird gewährleistet. Foto: Knut Berger
Für den Verkehr ist die Zschopaubrücke in dieser Woche gesperrt.
Für den Verkehr ist die Zschopaubrücke in dieser Woche gesperrt. Foto: Knut Berger
Der Linienverkehr wird gewährleistet.
Der Linienverkehr wird gewährleistet. Foto: Knut Berger
Flöha
Brücke über die Zschopau in Flöha gesperrt
Redakteur
Von Jan Leißner
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Bereits 2025 geplante Restarbeiten an der Straße vor und nach der Brücke werden in dieser Woche ausgeführt. So sollen Qualitätsmängel beseitig werden.

Die Zschopaubrücke in Flöha (B 180) ist derzeit voll gesperrt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage erklärte, werden vor und nach der Brücke auf der Straße Restarbeiten ausgeführt. Dazu gehören die Beseitigung von Qualitätsmängeln an der Fahrbahndecke, die Sanierung bereits entstandener Risse in der...
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