BSW gründet Kreisverband in Mittelsachsen: Will Landeschef Scheibe aus Niederwiesa den Kreisvorsitz?

Flöha
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) plant die Gründung von 13 Kreisverbänden in Sachsen - einen davon in Mittelsachsen. Was ist das Ziel?
Mit Jörg Scheibe hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Mittelsachsen einen prominenten Vertreter: Der Niederwiesaer ist Gemeinde- und Kreisrat, Mitglied und Vizepräsident des Landtags und Landes-Co-Vorsitzender der noch jungen Partei. In seinem Heimatlandkreis steht das Bündnis jetzt vor der Gründung des Kreisverbandes: Am 30. August, so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.