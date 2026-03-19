Bühne frei für „Kleinstadtzauber“: Oederan sucht 55 Talente für das Theaterstück

In Oederan wird gleich mehrfach gefeiert: Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr laufen auf Hochtouren. Dabei werden ab sofort auch Freiwillige für ein besonderes Bühnen-Projekt gesucht.

Kristian Schulze schaut aktuell bei seiner täglichen Arbeit im Rathaus Oederan bereits intensiv in die Zukunft. Denn der Kulturmanager beschäftigt sich mit den Vorbereitungen des Jubiläums „800 Jahre Oederan“, das in der Zeit vom 28. Mai bis zum 6. Juni 2027 gefeiert werden soll. Kristian Schulze schaut aktuell bei seiner täglichen Arbeit im Rathaus Oederan bereits intensiv in die Zukunft. Denn der Kulturmanager beschäftigt sich mit den Vorbereitungen des Jubiläums „800 Jahre Oederan“, das in der Zeit vom 28. Mai bis zum 6. Juni 2027 gefeiert werden soll.