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Kulturmanager Kristian Schulze (r.) kann sich bei der Vorbereitung von „800 Jahre Oederan“ auch auf die Hilfe von Mario Böhme (l.) verlassen.
Kulturmanager Kristian Schulze (r.) kann sich bei der Vorbereitung von „800 Jahre Oederan“ auch auf die Hilfe von Mario Böhme (l.) verlassen. Foto: Knut Berger
Die Fäden für die Organisation des Stadt-Jubiläums laufen im Rathaus Oederan zusammen.
Die Fäden für die Organisation des Stadt-Jubiläums laufen im Rathaus Oederan zusammen. Foto: Knut Berger
Kulturmanager Kristian Schulze (r.) kann sich bei der Vorbereitung von „800 Jahre Oederan“ auch auf die Hilfe von Mario Böhme (l.) verlassen.
Kulturmanager Kristian Schulze (r.) kann sich bei der Vorbereitung von „800 Jahre Oederan“ auch auf die Hilfe von Mario Böhme (l.) verlassen. Foto: Knut Berger
Die Fäden für die Organisation des Stadt-Jubiläums laufen im Rathaus Oederan zusammen.
Die Fäden für die Organisation des Stadt-Jubiläums laufen im Rathaus Oederan zusammen. Foto: Knut Berger
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Bühne frei für „Kleinstadtzauber“: Oederan sucht 55 Talente für das Theaterstück
Von Knut Berger
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In Oederan wird gleich mehrfach gefeiert: Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr laufen auf Hochtouren. Dabei werden ab sofort auch Freiwillige für ein besonderes Bühnen-Projekt gesucht.

Kristian Schulze schaut aktuell bei seiner täglichen Arbeit im Rathaus Oederan bereits intensiv in die Zukunft. Denn der Kulturmanager beschäftigt sich mit den Vorbereitungen des Jubiläums „800 Jahre Oederan“, das in der Zeit vom 28. Mai bis zum 6. Juni 2027 gefeiert werden soll.
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