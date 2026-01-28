MENÜ
Ein Leben für die Musik: Mirella Weiße bekam für ihr Engagement den Eppendorfer Bürgerpreis verliehen.
Ein Leben für die Musik: Mirella Weiße bekam für ihr Engagement den Eppendorfer Bürgerpreis verliehen. Bild: Knut Berger
Holger Bachmann (r.) hielt zur Freude von Bürgermeister Axel Röthling (l.) die Laudatio auf Mirella Weiße (m.).
Holger Bachmann (r.) hielt zur Freude von Bürgermeister Axel Röthling (l.) die Laudatio auf Mirella Weiße (m.). Bild: Knut Berger
Die Eppendorfer Bürgerpreisverleihung fand einmal mehr im voll besetzten Sportlerheim statt.
Die Eppendorfer Bürgerpreisverleihung fand einmal mehr im voll besetzten Sportlerheim statt. Bild: Knut Berger
Flöha
Bürgerpreisträgerin von Eppendorf: Diese Ehrung soll kein Schlusspunkt sein
Von Knut Berger
Bei der Bürgerpreisverleihung in Eppendorf spielte die Musik nicht nur bei der kulturellen Ausgestaltung eine große Rolle. Auch die Preisträgerin kann mit Notenschlüsseln und Tonleitern umgehen.

In den vergangenen Jahren wäre das kulturelle Leben in Eppendorf um Einiges ärmer gewesen, wenn eine Lehrerin ihre Liebe zur Musik für sich behalten hätte. Zum Glück engagierte sich Mirella Weiße weit über ihre beruflichen Auftrag hinaus. Jetzt erhielt sie auf Vorschlag des Schulfördervereins der Heiner-Müller-Schule den Bürgerpreis der...
