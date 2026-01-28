Bürgerpreisträgerin von Eppendorf: Diese Ehrung soll kein Schlusspunkt sein

Flöha
Bei der Bürgerpreisverleihung in Eppendorf spielte die Musik nicht nur bei der kulturellen Ausgestaltung eine große Rolle. Auch die Preisträgerin kann mit Notenschlüsseln und Tonleitern umgehen.
In den vergangenen Jahren wäre das kulturelle Leben in Eppendorf um Einiges ärmer gewesen, wenn eine Lehrerin ihre Liebe zur Musik für sich behalten hätte. Zum Glück engagierte sich Mirella Weiße weit über ihre beruflichen Auftrag hinaus. Jetzt erhielt sie auf Vorschlag des Schulfördervereins der Heiner-Müller-Schule den Bürgerpreis der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.