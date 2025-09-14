Carport-Brand in Eppendorfer Ortsteil: Nachbarn reagieren aufmerksam

Flöha
In Großwaltersdorf haben Anwohner in der Nacht schnell reagiert, und damit vielleicht Schlimmeres verhindert.
In der Nacht zu Sonntag gegen 0.45 Uhr hat es in Großwaltersdorf gebrannt. In dem Ortsteil von Eppendorf stand ein Carport in Flammen. Die Feuerwehren von Großwaltersdorf, Eppendorf und Kleinhartmannsdorf rückten mit neun Fahrzeugen aus, außerdem waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Auch Bürgermeister Axel Röthling war mit vor Ort....
