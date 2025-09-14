Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Nacht zum Sonntag hat es in Großwaltersdorf gebrannt.
In der Nacht zum Sonntag hat es in Großwaltersdorf gebrannt.
Flöha
Carport-Brand in Eppendorfer Ortsteil: Nachbarn reagieren aufmerksam
Von Marcel Schlenkrich
In Großwaltersdorf haben Anwohner in der Nacht schnell reagiert, und damit vielleicht Schlimmeres verhindert.

In der Nacht zu Sonntag gegen 0.45 Uhr hat es in Großwaltersdorf gebrannt. In dem Ortsteil von Eppendorf stand ein Carport in Flammen. Die Feuerwehren von Großwaltersdorf, Eppendorf und Kleinhartmannsdorf rückten mit neun Fahrzeugen aus, außerdem waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Auch Bürgermeister Axel Röthling war mit vor Ort....
