Darauf wartet Lichtenwalde seit 17 Jahren: Baustart in der Frankenberger Straße

Gute Nachricht für ein Sorgenkind: Die Kreisstraße durch den Niederwiesaer Ortsteil wird ab Oktober saniert und ausgebaut. Mit welchen Einschränkungen müssen die Anwohner während der Bauzeit rechnen?

Jens Bossard muss kurz nachdenken. „Seit der sächsischen Kreisreform 2008 warten wir auf Besserung“, sagt der Ortsvorsteher von Lichtenwalde. „Eigentlich sollten die Straßen, die über die Grenzen der Altkreise führten, bis 2010 alle gemacht sein.“ Aber für die 700 Meter der Frankenberger Straße in Lichtenwalde ging die Puste aus.... Jens Bossard muss kurz nachdenken. „Seit der sächsischen Kreisreform 2008 warten wir auf Besserung“, sagt der Ortsvorsteher von Lichtenwalde. „Eigentlich sollten die Straßen, die über die Grenzen der Altkreise führten, bis 2010 alle gemacht sein.“ Aber für die 700 Meter der Frankenberger Straße in Lichtenwalde ging die Puste aus....