Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kreisstraße vor der Kita Lichtenwalde wird ausgebaut. Sie bekommt auch einen Fußweg.
Die Kreisstraße vor der Kita Lichtenwalde wird ausgebaut. Sie bekommt auch einen Fußweg. Bild: Toni Söll/Archiv
Die Kreisstraße vor der Kita Lichtenwalde wird ausgebaut. Sie bekommt auch einen Fußweg.
Die Kreisstraße vor der Kita Lichtenwalde wird ausgebaut. Sie bekommt auch einen Fußweg. Bild: Toni Söll/Archiv
Flöha
Darauf wartet Lichtenwalde seit 17 Jahren: Baustart in der Frankenberger Straße
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gute Nachricht für ein Sorgenkind: Die Kreisstraße durch den Niederwiesaer Ortsteil wird ab Oktober saniert und ausgebaut. Mit welchen Einschränkungen müssen die Anwohner während der Bauzeit rechnen?

Jens Bossard muss kurz nachdenken. „Seit der sächsischen Kreisreform 2008 warten wir auf Besserung“, sagt der Ortsvorsteher von Lichtenwalde. „Eigentlich sollten die Straßen, die über die Grenzen der Altkreise führten, bis 2010 alle gemacht sein.“ Aber für die 700 Meter der Frankenberger Straße in Lichtenwalde ging die Puste aus....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
30.06.2025
4 min.
Kita „Lichtenwalder Zwerge“ bekommt einen Gehweg: Jetzt steht der Termin fest
Vor der Kita Lichtenwalde liegt eine sanierungsbedürftige Kreisstraße - und kein Fußweg.
Die Sanierung der Holperpiste Frankenberger Straße ist mehrmals verschoben worden. Daran hängt auch ein Fußweg vor der Kindertagesstätte. Jetzt gibt es Neuigkeiten.
Eva-Maria Hommel
11:30 Uhr
1 min.
Gemeinderat: Holperpiste in Lichtenwalde und Sporthalle Niederwiesa sind Themen
So lange die Straße nicht saniert ist, gibt es keinen Fußweg vor der Kita Lichtenwalde.
Nach den Sommerferien stehen wichtige Punkte auf dem Programm des Gemeindeparlaments.
Eva-Maria Hommel
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
Mehr Artikel