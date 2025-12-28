MENÜ
Robert Wetzel vom SV Niederwiesa (l.) und Moritz Eidam beim Weihnachtsschachturnier Oederan. Bild: Knut Berger
Robert Wetzel vom SV Niederwiesa (l.) und Moritz Eidam beim Weihnachtsschachturnier Oederan. Bild: Knut Berger
Flöha
Das besondere Schachturnier mit Rekord in Oederan: Springer, Dame, König, Spaß
Von Knut Berger
Beim 75. Oederaner Schachturniers in der historischen Backstube des Möbius-Bäckers verzeichneten die Gastgeber einen Teilnehmerrekord. Unter den Gästen auch Chemnitzer und Rückkehrer nach Sachsen.

Beim Blick in die Statistik freute sich Mathias Möbius. Am 75. Weihnachtsschachturnier der TSG Oederan nahmen 44 Spielerinnen und Spieler teil. So viele waren es noch nie. 12 Frauen und viele junge Aktive waren dabei.
