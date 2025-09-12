Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Jahn, Leiter des Augustusburger Fotoclubs ist mit seiner Kamera gerne in der Natur unterwegs.
Michael Jahn, Leiter des Augustusburger Fotoclubs ist mit seiner Kamera gerne in der Natur unterwegs. Bild: Claudia Jahn
Michael Jahn, Leiter des Augustusburger Fotoclubs ist mit seiner Kamera gerne in der Natur unterwegs.
Michael Jahn, Leiter des Augustusburger Fotoclubs ist mit seiner Kamera gerne in der Natur unterwegs. Bild: Claudia Jahn
Flöha
Das Erzgebirge im Fotofieber: 51 Werke auf großer Ausstellung
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Schloss Augustusburg bis zur Kulturhauptstadt Chemnitz – die Fotofreunde Augustusburg fangen die Schönheit ihrer Umgebung ein. Seit 25 Jahren treffen sie sich. Jetzt planen sie eine Ausstellung zum Jubiläum.

Im Saal des ehemaligen Lehngerichts Augustusburg sind mehrere Tische zusammengerückt. Auf ihnen liegen Fotos und Bilderrahmen. Drumherum stehen die Augustusburger Fotofreunde und rahmen ein Foto nach dem anderen ein. „Es sind genau 51 Fotos, die wir ab dem 27. September im Werk- und Studienzentrum Hennersdorf ausstellen“, sagt Michael Jahn....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
14.09.2025
4 min.
Warum sich Flöha und Augustusburg für Windkraft-Pläne in Chemnitz interessieren
In Flöha und Augustusburg gibt es zwar keine konkreten Pläne für Windkraftanlagen. Aber zwei Anlagen, die an der Stadtgrenze von Chemnitz geplant sind, sorgen für Unruhe.
Zwei geplante Windkraftanlagen an der Chemnitzer Stadtgrenze sorgen für Unruhe in den Nachbarorten. Eine Beteiligung oder Einsicht in die Planungen lehnt Chemnitz ab - was für noch mehr Unruhe sorgt.
Matthias Behrend
20.08.2025
5 min.
Muttergestein des Erzgebirges zieht in die neue 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg ein
Der Grünhainichener Bergbauingenieur Jürgen Schellig mit den Gesteinen des Erzgebirges, dem Gneis (links) und dem Porphyr (rechts).
Alles kommt vom Bergwerk her – so sehen es auch die Initiatoren der entstehenden Klangwelt Augustusburg. Jetzt werden Steine aus den Steinbrüchen Augustusburg und Leubsdorf verbaut.
Claudia Dohle
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
Mehr Artikel