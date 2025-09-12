Das Erzgebirge im Fotofieber: 51 Werke auf großer Ausstellung

Vom Schloss Augustusburg bis zur Kulturhauptstadt Chemnitz – die Fotofreunde Augustusburg fangen die Schönheit ihrer Umgebung ein. Seit 25 Jahren treffen sie sich. Jetzt planen sie eine Ausstellung zum Jubiläum.

Im Saal des ehemaligen Lehngerichts Augustusburg sind mehrere Tische zusammengerückt. Auf ihnen liegen Fotos und Bilderrahmen. Drumherum stehen die Augustusburger Fotofreunde und rahmen ein Foto nach dem anderen ein. „Es sind genau 51 Fotos, die wir ab dem 27. September im Werk- und Studienzentrum Hennersdorf ausstellen“, sagt Michael Jahn.... Im Saal des ehemaligen Lehngerichts Augustusburg sind mehrere Tische zusammengerückt. Auf ihnen liegen Fotos und Bilderrahmen. Drumherum stehen die Augustusburger Fotofreunde und rahmen ein Foto nach dem anderen ein. „Es sind genau 51 Fotos, die wir ab dem 27. September im Werk- und Studienzentrum Hennersdorf ausstellen“, sagt Michael Jahn....