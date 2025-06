Das Gewitter kam erst später: So schön war der Oederaner Familientag

Aus Kindertag wird Familientag: In Oederan war am 1. Juni was los. Für Spannung sorgte auch das Wetter.

In Oederan strahlten am Samstag die Tänzerinnen von der Funkengarde des Breitenauer Carnevalsclubs und vom Tanztraum Oederan mit der Sonne um die Wette. Dabei hatten Kristian Schulze von der Stadtinformation und Mitstreiter zunächst gezittert, aber: „Als es losging, kam die Sonne raus. Es gab viele positive Rückmeldungen zum Programm.“ Für... In Oederan strahlten am Samstag die Tänzerinnen von der Funkengarde des Breitenauer Carnevalsclubs und vom Tanztraum Oederan mit der Sonne um die Wette. Dabei hatten Kristian Schulze von der Stadtinformation und Mitstreiter zunächst gezittert, aber: „Als es losging, kam die Sonne raus. Es gab viele positive Rückmeldungen zum Programm.“ Für...