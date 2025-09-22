Das gibt es nur in Augustusburg: Publikum freut sich über den etwas anderen Koffer-Ella-Lauf

Flöha
Zur Freude vieler Besucher des Augustusburger Vereinsfestes fand der Koffer-Ella-Lauf in großen Teilen auf dem Gelände der Waldbühne statt.
Der eine oder andere Teilnehmer des legendären Koffer-Ella-Lauf schnappte am Ende des Parcours rund um die Augustusburger Waldbühne nach Luft. So auch Mario Schönherr vom Augustusburger Carnevalsclub ACC, der lachend und ein wenig schnaufend ins Ziel kam.
