Regionale Nachrichten und News
  • Das gibt es nur in Augustusburg: Publikum freut sich über den etwas anderen Koffer-Ella-Lauf

Timo Ahnert (links) feuert die Mannschaft BRH Rettungshundestaffel Mittelsachsen an. Bild: Claudia Dohle
Timo Ahnert (links) feuert die Mannschaft BRH Rettungshundestaffel Mittelsachsen an. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Das gibt es nur in Augustusburg: Publikum freut sich über den etwas anderen Koffer-Ella-Lauf
Von Claudia Dohle
Zur Freude vieler Besucher des Augustusburger Vereinsfestes fand der Koffer-Ella-Lauf in großen Teilen auf dem Gelände der Waldbühne statt.

Der eine oder andere Teilnehmer des legendären Koffer-Ella-Lauf schnappte am Ende des Parcours rund um die Augustusburger Waldbühne nach Luft. So auch Mario Schönherr vom Augustusburger Carnevalsclub ACC, der lachend und ein wenig schnaufend ins Ziel kam.
