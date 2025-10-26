Das ist der Plan für den neuen Marktplatz an der Alten Baumwolle Flöha

Flöha
Die Stadträte haben eine wichtige Entscheidung für das Gelände an der Alten Baumwolle in Flöha getroffen.
Die Flöhaer Stadträtinnen und Stadträte haben einen Beschluss zum neuen Marktplatz an der Alten Baumwolle gefasst. Danach wird das Gelände zwischen den Wohnungen Richtung Baumwollpark und dem Oederaner Bau den Fußgängern vorbehalten. Für das Verbot gilt eine Ausnahme: An Markttagen dürfen Lieferfahrzeuge die Fläche mit Genehmigung der...
