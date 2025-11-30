Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Helga Giesler, Keke Pfeiffer und Giesela Kitanowa (v. l.) backen Waffeln im Hospiz.
Helga Giesler, Keke Pfeiffer und Giesela Kitanowa (v. l.) backen Waffeln im Hospiz. Bild: Christof Heyden
Die „Tanztraum“-Gruppe vom TSV gestaltet das kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz mit.
Die „Tanztraum“-Gruppe vom TSV gestaltet das kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz mit. Bild: Christof Heyden
Kindertanz und Musik gehörten zum kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz.
Kindertanz und Musik gehörten zum kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz. Bild: Christof Heyden
Helga Giesler, Keke Pfeiffer und Giesela Kitanowa (v. l.) backen Waffeln im Hospiz.
Helga Giesler, Keke Pfeiffer und Giesela Kitanowa (v. l.) backen Waffeln im Hospiz. Bild: Christof Heyden
Die „Tanztraum“-Gruppe vom TSV gestaltet das kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz mit.
Die „Tanztraum“-Gruppe vom TSV gestaltet das kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz mit. Bild: Christof Heyden
Kindertanz und Musik gehörten zum kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz.
Kindertanz und Musik gehörten zum kulturellen Rahmenprogramm im Hospiz. Bild: Christof Heyden
Flöha
„Das Leben zählt, jeden Tag“: Der besondere Weihnachtsmarkt im Hospiz Oederan
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bimmelnde Glöckchen und fröhliche Kinderstimmen erfüllten zum Wochenende das Hospiz „Ellen Gorlow“ in Oederan. Lebensfreude bestimmte den Adventsmarkt der karitativen Einrichtung.

Mit pfiffiger Tanzeinlage und Gesang eröffneten die Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenland“ und der Tanzgruppe des TSV Oederan am Freitag die Weihnachtsfeier. Zum elften Mal führte ein Adventsmarkt Bewohner, Angehörige und Freunde mit Mitarbeitern und Helfern des Hospiz- und Palliativdienstes „Begleitende Hände“ zusammen. An Ständen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
16.11.2025
4 min.
Oederan würdigt seine stillen Helden: Ehrenamtler sorgen für Lichtblicke in hektischen Zeiten
Hommage an die Ehrenamtler: Zauberkünstler Jan Vork, alias Paperman, gestaltete aus einem großen Bogen sekundenschnell papierreißend das Motto Ehrenamt.
Ehrenamtler prägen das Stadtleben: Zur Feierstunde hatten die Oederaner die Qual der Wahl unter elf Nominierten und wählten stellvertretend eine Frau und zwei Männer für eine Auszeichnung aus.
Christof Heyden
29.10.2025
2 min.
Herzensangelegenheit: Frischer Fisch für das Oederaner Hospiz
Steffen Braune, l., und Daniel Kaden mit Forellen, die Heide Wiesner und Christiane Riemer entgegennehmen.
Lecker Fisch auf den Tisch: Ein besonderes Geschenk haben die Petrijünger des Angelvereins Oederan dem Hospiz Ellen Gorlow unterbreitet.
Christof Heyden
Mehr Artikel