„Das Leben zählt, jeden Tag“: Der besondere Weihnachtsmarkt im Hospiz Oederan

Bimmelnde Glöckchen und fröhliche Kinderstimmen erfüllten zum Wochenende das Hospiz „Ellen Gorlow“ in Oederan. Lebensfreude bestimmte den Adventsmarkt der karitativen Einrichtung.

Mit pfiffiger Tanzeinlage und Gesang eröffneten die Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenland“ und der Tanzgruppe des TSV Oederan am Freitag die Weihnachtsfeier. Zum elften Mal führte ein Adventsmarkt Bewohner, Angehörige und Freunde mit Mitarbeitern und Helfern des Hospiz- und Palliativdienstes „Begleitende Hände“ zusammen. An Ständen...