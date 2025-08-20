„Der Fuhrmann ist ein aussterbender Beruf“: Besuch bei einem der letzten seiner Zunft mit Ein-PS-Kollege

Herausgeputzt gehen Merle und Alfons am Wochenende auf Hochzeitsfahrt im Erzgebirge: Die Vierbeiner ziehen ein Brautpaar ins Liebesglück. Ein seltener Anblick, denn klappernde Hufe gibt es immer weniger.

Roy Breitkreuz-Seyfert führt die Zügel auf einer besonderen Zeitreise in einem Umfeld, in dessen Alltag kaum noch Pferde als Arbeitstiere unterwegs sind: Der Eppendorfer ist einer der letzten seiner Zunft in der Region mit Ein-PS-Arbeitskollegen.