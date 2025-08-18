Der Kurfürst staunt über die Rekordzeit: Die neue Augustusburg entsteht binnen eines Tages

Statt vier Jahre wie das Original dauerte der Aufbau des neuen Modells der Augustusburg nur einen Tag. Die Krone des Erzgebirges ist ein Glanzstück in der Miniaturschauanlage in Oederan.

„Ihr wart tatsächlich schneller als mein Baumeister Hieronymus Lotter". Dieses Lob gab es von Landesvater August alias Laiendarsteller Thomas Kühn an seine Untertanen im Klein-Erzgebirge in Oederan. Statt in vier Jahren hatten die Akteure den Jagdschloss-Nachbau binnen eines Tages auf ihren Schellenberg gesetzt. „Zugegeben: Zum Original...