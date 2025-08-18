Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Der Kurfürst staunt über die Rekordzeit: Die neue Augustusburg entsteht binnen eines Tages

Jörg Uhlig setzt die Dachkappe auf einen der vier Türme.
Bild: Christof Heyden
Jörg Uhlig setzt die Dachkappe auf einen der vier Türme.
Jörg Uhlig setzt die Dachkappe auf einen der vier Türme. Bild: Christof Heyden
Flöha
Der Kurfürst staunt über die Rekordzeit: Die neue Augustusburg entsteht binnen eines Tages
Von Christof Heyden
Statt vier Jahre wie das Original dauerte der Aufbau des neuen Modells der Augustusburg nur einen Tag. Die Krone des Erzgebirges ist ein Glanzstück in der Miniaturschauanlage in Oederan.

„Ihr wart tatsächlich schneller als mein Baumeister Hieronymus Lotter“. Dieses Lob gab es von Landesvater August alias Laiendarsteller Thomas Kühn an seine Untertanen im Klein-Erzgebirge in Oederan. Statt in vier Jahren hatten die Akteure den Jagdschloss-Nachbau binnen eines Tages auf ihren Schellenberg gesetzt. „Zugegeben: Zum Original...
