MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das schöne Wetter nutzte auch Familie Fischer, um die Loipen in Augustusburg zu nutzen.
Das schöne Wetter nutzte auch Familie Fischer, um die Loipen in Augustusburg zu nutzen. Bild: Claudia Dohle
Auf den gespurten Loipen haben die Skilangläufer fast ständig die Augustusburg im Blickfeld.
Auf den gespurten Loipen haben die Skilangläufer fast ständig die Augustusburg im Blickfeld. Bild: Claudia Dohle
Auch unpräparierte Loipen laden zum Skilanglauf ein
Auch unpräparierte Loipen laden zum Skilanglauf ein Bild: Claudia Dohle
Das schöne Wetter nutzte auch Familie Fischer, um die Loipen in Augustusburg zu nutzen.
Das schöne Wetter nutzte auch Familie Fischer, um die Loipen in Augustusburg zu nutzen. Bild: Claudia Dohle
Auf den gespurten Loipen haben die Skilangläufer fast ständig die Augustusburg im Blickfeld.
Auf den gespurten Loipen haben die Skilangläufer fast ständig die Augustusburg im Blickfeld. Bild: Claudia Dohle
Auch unpräparierte Loipen laden zum Skilanglauf ein
Auch unpräparierte Loipen laden zum Skilanglauf ein Bild: Claudia Dohle
Flöha
Die besten Loipen in Augustusburg sind gespurt: Ein Paradies für Skilangläufer
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei bestem Winterwetter sind Skilangläufer, darunter aus Chemnitz, auf gespurten Loipen im Erzgebirge unterwegs. Ehrenamtliche sorgen für bestens präparierte Strecken.

Das schöne und sonnige Winterwetter nutzen am Mittwoch Skilangläufer rund um Augustusburg. Auch Carola und Dietmar Fischer aus Chemnitz sind auf den gespurten Loipen südlich der Stadt unterwegs. Dort hatte Günther Hotopf vom Skiclub Augustusburg mit dem Motorschlitten rund sechs bis acht Kilometer Loipen gezogen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
12:00 Uhr
2 min.
Silberstadtloipe in Freiberg gespurt: Skilanglauf im Stadtwald wieder möglich
Die Silberstadtloipe von Freiberg nach Linda ist wieder gespurt.
Frisch gespurt und schon gut besucht: Im Freiberger Stadtwald wartet eine präparierte Runde auf Wintersportler.
Heike Hubricht
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
12:00 Uhr
3 min.
Nur im Erzgebirge? Chemnitzer Verein erfüllt Skifahr-Träume vor der Haustür
Sportler in der Loipe des Einsiedler Skivereins oberhalb des Pfarrhübels.
Wer Lust auf Langlauf hat, braucht gerade nicht bis ins Erzgebirge zu fahren. Auf einem Feld im Süden der Stadt sind Loipen gespurt. Wer steckt dahinter?
Christian Mathea
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
1 min.
Handy in Chemnitz verloren: Finder versucht Geld zu erpressen
Ein 63-Jähriger versuchte Finderlohn von einer Hilfsorganisation zu erpressen.
Das Telefon gehörte einer Hilfsorganisation. Statt Geld erwartete den mutmaßlichen Erpresser etwas anderes.
Luisa Ederle
Mehr Artikel