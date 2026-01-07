Die besten Loipen in Augustusburg sind gespurt: Ein Paradies für Skilangläufer

Flöha
Bei bestem Winterwetter sind Skilangläufer, darunter aus Chemnitz, auf gespurten Loipen im Erzgebirge unterwegs. Ehrenamtliche sorgen für bestens präparierte Strecken.
Das schöne und sonnige Winterwetter nutzen am Mittwoch Skilangläufer rund um Augustusburg. Auch Carola und Dietmar Fischer aus Chemnitz sind auf den gespurten Loipen südlich der Stadt unterwegs. Dort hatte Günther Hotopf vom Skiclub Augustusburg mit dem Motorschlitten rund sechs bis acht Kilometer Loipen gezogen.
