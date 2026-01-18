Die Grün-Offensive: Warum Flöha im vorigen Jahr fast 100 neue Bäume bekommen hat

Die hohe Anzahl an Neupflanzungen ist auch eine Folge des vor zwei Jahren beschlossenen Investitionsprogrammes, mit dem Flöha grüner werden soll.

Flöha wird grüner. So steht es im Investitionsprogramm der Stadt, das 15 verschiedene Projekte auflistet, die bis Ende 2027 mit Fördergeld aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung (Efre) finanzielle unterstützt werden. Mehrere dieser Vorhaben beinhalten die Neupflanzung von Bäumen und so kann die Stadt allein für das vergangene Jahr 89...