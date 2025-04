„Die Zukunft im alten Handwerk“: Junger Marbacher berichtet im Fernsehen von seiner Leidenschaft

In Grünhainichen entstehen Spielzeuge mit Herz: Der Erzgebirger Maximillian Klinger erzählt, wie das geht.

Maximillian Klinger aus Marbach hatte diese Woche Besuch vom Mitteldeutschen Rundfunk. Für einen Beitrag in der Sendung „MDR um 4“ wurde er Zuhause in seiner Holzwerkstatt sowie auf seiner Arbeitsstelle bei der Firma Erzi Qualitätsprodukte aus Holz in Grünhainichen gefilmt. Der 21-Jährige schnitzt seit seiner Kindheit leidenschaftlich...