Ein 15 Lichter-Schwibbogen ziert jetzt das Ortszentrum von Breitenau: So geht Dorfgemeinschaft

Am 30. November feiert der Ortsteil von Oederan die Inbetriebnahme des Breitenauer Dorfschwibbogens mit Glühwein und Gulaschsuppe. Welche Motive sind zu sehen?

Nach zwei Jahren der Ideenfindung und Planung sowie Realisation haben Oederaner ein neues Traditionswahrzeichen aufgebaut: den Breitenauer Schwibbogen. In einer Gemeinschaftsaktion von Kultur- und Heimatverein, Ortschaftsrat sowie Handwerkern stellten die Akteure das Teil am Sonnabend im Ortszentrum auf der Wiesenfläche neben dem... Nach zwei Jahren der Ideenfindung und Planung sowie Realisation haben Oederaner ein neues Traditionswahrzeichen aufgebaut: den Breitenauer Schwibbogen. In einer Gemeinschaftsaktion von Kultur- und Heimatverein, Ortschaftsrat sowie Handwerkern stellten die Akteure das Teil am Sonnabend im Ortszentrum auf der Wiesenfläche neben dem...