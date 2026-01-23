MENÜ
Der Flöhaer Marek Teistler hat einen Wohnwagen. Er liebt es, in andere Kulturen einzutauchen.
Marek Teistler überschreitet die Äquatorlinie.
Reisevortrag am 24. Januar 2026, 18 Uhr, Alte Baumwolle Flöha, Stadtsaal, Eintritt frei.
Flöha
Ein Fahrrad, 18.000 Kilometer und Afrika: Die großen Abenteuer eines Flöhaers
Von Christof Heyden
Von Marokko bis Südafrika mit dem Fahrrad: Weltenbummler Marek Teistler erzählt von seiner abenteuerlichen Reise quer durch den afrikanischen Kontinent.

Ein Reisebericht in seiner Heimatstadt Flöha könnte Fernweh wecken: Marek Teistler präsentiert einen Mediavortrag über seine Reise quer durch Afrika. Viele Freunde und Familienmitglieder haben ihn gebeten, von seinen mehrjährigen Touren zu erzählen.
