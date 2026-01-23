Ein Fahrrad, 18.000 Kilometer und Afrika: Die großen Abenteuer eines Flöhaers

Von Marokko bis Südafrika mit dem Fahrrad: Weltenbummler Marek Teistler erzählt von seiner abenteuerlichen Reise quer durch den afrikanischen Kontinent.

Ein Reisebericht in seiner Heimatstadt Flöha könnte Fernweh wecken: Marek Teistler präsentiert einen Mediavortrag über seine Reise quer durch Afrika. Viele Freunde und Familienmitglieder haben ihn gebeten, von seinen mehrjährigen Touren zu erzählen.