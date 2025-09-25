Ein Jahr nach der Wahl: Was Mittelsachsens Wirtschaft noch von der Politik erwartet

Mittelsachsen. Ein „Umsetzungsproblem“ in der Politik haben Vertreter von Industrie und Handel Sachsens bei einem Treffen mit Abgeordneten in Hainichen bemängelt. Die IHK Mittelsachsen vermisst eine Zukunftsdiskussion.

Sind ein Jahr nach der Landtagswahl Wünsche der Unternehmen aus Mittelsachsen von Landesregierung umgesetzt worden? Sind ein Jahr nach der Landtagswahl Wünsche der Unternehmen aus Mittelsachsen von Landesregierung umgesetzt worden?