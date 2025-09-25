Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei mittelsächsischen Industriebetrieben, wie der Saxonia in Halsbrücke, spielen die Fachkräftebedarf und Energiekosten eine Rolle.
Bei mittelsächsischen Industriebetrieben, wie der Saxonia in Halsbrücke, spielen die Fachkräftebedarf und Energiekosten eine Rolle.
Flöha
Ein Jahr nach der Wahl: Was Mittelsachsens Wirtschaft noch von der Politik erwartet
Redakteur
Von Jan Leißner
Mittelsachsen. Ein „Umsetzungsproblem“ in der Politik haben Vertreter von Industrie und Handel Sachsens bei einem Treffen mit Abgeordneten in Hainichen bemängelt. Die IHK Mittelsachsen vermisst eine Zukunftsdiskussion.

Sind ein Jahr nach der Landtagswahl Wünsche der Unternehmen aus Mittelsachsen von Landesregierung umgesetzt worden?
