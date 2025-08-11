Ein Muss für Hobbygärtner und Balkongenießer: Messe „Haus & Garten Träume“ öffnet im Schlosspark Lichtenwalde

Was kann man jetzt noch pflanzen? Wie können Balkon oder Terrasse optimal dekoriert werden? 80 Aussteller informieren und beraten zu allen Themen rund um die eigene grüne Oase. Am Freitag geht‘s los.

Es ist Mitte August, der Sommer geht in seine letzte Runde – für viele Hobbygärtner nochmal die Chance, Garten, Terrasse oder Balkon grün und schick zu machen. Doch was wächst und blüht jetzt und in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt noch? Welche Pflanzen halten den Herbst und Winter durch und welche sollte man vor kalten...