  • Ein runder Geburtstag und eine Premiere: Was 2026 auf Schloss Augustusburg alles geplant ist

Schlösserbetriebe-Geschäftsführerin Patrizia Meyn vor den Toren von Schloss Augustusburg.
Schlösserbetriebe-Geschäftsführerin Patrizia Meyn vor den Toren von Schloss Augustusburg. Bild: Steffi Hofmann
Das 2025 eröffnete Kutschenmuseum in den alten Pferdeställen kommt gut bei den Besuchern an.
Das 2025 eröffnete Kutschenmuseum in den alten Pferdeställen kommt gut bei den Besuchern an. Bild: Steffi Hofmann
Wehende Fahne mit Kurfürst August vor dem Schloss: Dieses Jahr wird sein 500. Geburtstag gefeiert.
Wehende Fahne mit Kurfürst August vor dem Schloss: Dieses Jahr wird sein 500. Geburtstag gefeiert. Bild: Steffi Hofmann
Flöha
Ein runder Geburtstag und eine Premiere: Was 2026 auf Schloss Augustusburg alles geplant ist
Von Steffi Hofmann
Kurfürst August wurde vor 500 Jahren geboren. Ihm zu Ehren wird es im Sommer Veranstaltungen geben. Wer ein Faible für Fantasy hat, ist auf dem Schloss ebenso an der richtigen Adresse.

Wer die Einfahrt zum Schloss Augustusburg hinaufkommt, der sieht an den Mauern eine bunte Fahne im Wind wehen. Darauf: Kurfürst August, mit durchdringendem Blick und braunem Bart. Er macht auf ein besonderes Jahr aufmerksam. „2026 feiern wir 500 Jahre Kurfürst“, sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin des Schlossbetriebs.
