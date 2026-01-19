Ein runder Geburtstag und eine Premiere: Was 2026 auf Schloss Augustusburg alles geplant ist

Kurfürst August wurde vor 500 Jahren geboren. Ihm zu Ehren wird es im Sommer Veranstaltungen geben. Wer ein Faible für Fantasy hat, ist auf dem Schloss ebenso an der richtigen Adresse.

Wer die Einfahrt zum Schloss Augustusburg hinaufkommt, der sieht an den Mauern eine bunte Fahne im Wind wehen. Darauf: Kurfürst August, mit durchdringendem Blick und braunem Bart. Er macht auf ein besonderes Jahr aufmerksam. „2026 feiern wir 500 Jahre Kurfürst", sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin des Schlossbetriebs.