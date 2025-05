Ein- und zweijährige Augustusburger präsentieren Pusteblumen-Bilder in einer kleinen Ausstellung

Löwenzahn sieht nicht nur schön aus: Mit der Pflanze lassen sich spielerisch Feinmotorik, Augen-Hand-Koordination und auch das Pusten erlernen.

Die ein- und zweijährigen Kinder aus dem „Mäusestübchen" in Erdmannsdorf sind häufig in der Natur unterwegs. In den letzten Tagen widmeten sich Emilie, Ole, Leonie, Marga und Lilly gemeinsam mit Tagesmutter Yvonne Löffler intensiv dem Thema Löwenzahn und hatten viel Spaß dabei.