Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • „Eine grandiose Campingsaison“ - Betreiber des Naturbades Niederwiesa zieht Bilanz und hat Pläne

Frank Buschbeck hat dieses Jahr seinen Imbiss komplett modernisiert. Die Besucher haben ihn gut angenommen.
Frank Buschbeck hat dieses Jahr seinen Imbiss komplett modernisiert. Die Besucher haben ihn gut angenommen. Bild: Steffi Hofmann/Archiv
Frank Buschbeck hat dieses Jahr seinen Imbiss komplett modernisiert. Die Besucher haben ihn gut angenommen.
Frank Buschbeck hat dieses Jahr seinen Imbiss komplett modernisiert. Die Besucher haben ihn gut angenommen. Bild: Steffi Hofmann/Archiv
Flöha
„Eine grandiose Campingsaison“ - Betreiber des Naturbades Niederwiesa zieht Bilanz und hat Pläne
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat dem Naturbad Niederwiesa viele nationale und internationale Gäste beschert. Welche letzte Großveranstaltung für 2025 ansteht und was der Betreiber 2026 plant.

Die Saison im Naturbad Niederwiesa geht dem Ende zu. Gebadet wird im Teich schon lange nicht mehr. Doch ein paar Camper reisen immer noch an. Die letzte große Party wurde in diesem Monat mit einem ausverkauften Oktoberfest gefeiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.07.2025
5 min.
Urlaub im Naturbad Niederwiesa: Eine halbe Million für neue Ferienhäuser
Einen Parkplatz ganz in Teichnähe im Naturbad Niederwiesa hat Frank Buschbeck für Simsons eingerichtet.
Moderner Imbiss, ein Simson-Parkplatz und kostenloses E-Bike-Laden: Das Badgelände in Niederwiesa mausert sich immer mehr zum Urlaubsort. Was hat die Kulturhauptstadt Chemnitz für einen Anteil daran?
Steffi Hofmann
24.10.2025
3 min.
Von neuen Partnern, Läden und Klassenräumen: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Ole Pusch und Mitarbeiterin im neuen Geschäft von Fliege 52 in der Freiberger Burgstraße.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus der Woche: aus Hainichen, Rochlitz, Freiberg und Niederwiesa.
Ingolf Rosendahl
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
20:32 Uhr
4 min.
Bayern siegt sich zum Europarekord - BVB schlägt Köln spät
Bayerns Joshua Kimmich jubelt über sein Führungstor in Mönchengladbach.
Der FC Bayern ist weiterhin nicht zu stoppen. Beim Tabellenletzten in Gladbach aber haben die Münchner Mühe. Anders ergeht es Verfolger Leipzig beim Kantersieg im Augsburg. Der BVB feiert spät.
24.10.2025
4 min.
Lengenfelder Oberschule führt Viertagewoche ein: „Das hat nicht mehr viel mit Unterricht zu tun“
Ein Bild aus dem Jahr 2023. Damals herrschte an der Lengenfelder Oberschule ein Mathe-Engpass. Die Firma Kobra half mit ihren Fachleuten aus – hier vermittelte Kobra-Mitarbeiter Magnus Tauch Grundlagen der Geometrie; er war einst selbst in Lengenfeld Schüler.
25 Prozent Unterrichtsausfall, Absage der Jubiläumsfeier. Schulleitung, Eltern und Stadt sprechen von einer Katastrophe – für die Schüler, das Bildungsniveau und den Schulstandort.
Gerd Möckel
20:33 Uhr
2 min.
Palästinenser: Verletzte nach Zwischenfällen im Gazastreifen
Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft.
Am vergangenen Wochenende wackelte die Waffenruhe im Gaza-Krieg. Seitdem hat sich die Lage beruhigt. Das Abkommen bleibt aber fragil.
Mehr Artikel