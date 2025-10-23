„Eine grandiose Campingsaison“ - Betreiber des Naturbades Niederwiesa zieht Bilanz und hat Pläne

Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat dem Naturbad Niederwiesa viele nationale und internationale Gäste beschert. Welche letzte Großveranstaltung für 2025 ansteht und was der Betreiber 2026 plant.

Die Saison im Naturbad Niederwiesa geht dem Ende zu. Gebadet wird im Teich schon lange nicht mehr. Doch ein paar Camper reisen immer noch an. Die letzte große Party wurde in diesem Monat mit einem ausverkauften Oktoberfest gefeiert.