Einweihung mit Weinfest: Ein Prosit auf den neuen Sportplatz in Marbach

Der alte Fußballplatz ist von der Gemeinde zu einem Spiel- und Sportplatz umgebaut worden. Am Sonnabend wird darauf angestoßen.

Derzeit sucht man im Leubsdorfer Ortsteil Marbach vergeblich nach einer Fußballmannschaft, die am Punktspielbetrieb teilnimmt. Dabei sammelten die Kicker der VSG Marbach/Schellenberg in der Vergangenheit mitunter durchaus erfolgreich Tore und Punkte. Aber mit dem Ende der Saison 2020/2021 musste die Mannschaft vom aktiven Spielbetrieb abgemeldet...