Eiseskälte: Bürgermeister geht in Eppendorf baden

Die Polarfüchse Eppendorf pflegen seit Jahrzehnten das kreislauffordernde Hobby und hatten am Wochenende zu einem Schnupperbesuch eingeladen.

Nicht nur Schlitten und Skier waren zum Winterwochenende gefragt, sondern auch Pudelmütze und Schwimmbekleidung. Denn die Akteure der Eppendorfer Polarfüchse wagten ihren obligatorischen Sprung ins eiskalte Nass. Immer sonnabends frönen derzeit ein Dutzend Frauen und Männer um Vorbader Marko Schiebold ihrem Hobby, dem Eisbaden. Bei zwei Grad...