„Enten im Anmarsch“: So ging es zum fünften Entenrennen auf der Flöha zu

Eine orangefarbene Armada eroberte am Wochenende die Flöha. Zum fünften Mal kreuzten Kunststoffenten das Gewässer, schaulustige Landratten tippten auf ihr Gewinnertier.

Volksfeststimmung am Sonntagmittag an der Flöha: Zum fünften Mal hatte das von der Wohnungsgenossenschaft Flöha und Umgebung organisierte Entenrennen die Einheimischen und manch auswärtige Abenteurer zur Wettfahrt angelockt. 750 quietschende Exemplare waren gegen eine Startgebühr von 2 Euro angemeldet worden. Zunächst wurden sie an der neuen...