Eppendorf: 8000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Ein Opel und ein Multicar sind an einer Einmündung zusammengestoßen. Der Multicar hatte Vorfahrt.

Eppendorf.

Schaden in höhe von 8000 Euro ist die Bilanz eines Unfalles am Donnerstagmorgen in Eppendorf. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag berichtete, befuhr der 60-jährige Fahrer eines Pkw Opel die Freiberger Straße (S 235) aus Richtung Kleinhartmannsdorf in Richtung Albertplatz. Gleichzeitig war auch der 39-jährige Fahrer eines Multicar auf der Oederaner Straße (S 207) in Richtung Oederan unterwegs, so die Polizei weiter. An der Einmündung S 207/S 235 stieß der Opel mit dem vorfahrtsberechtigten Multicar zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand. Beide Fahrer erlitten nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizeidirektion Chemnitz leichte Verletzungen. (fp)