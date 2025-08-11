Eppendorf/Oederan: Verein untersucht Ihre Wasser- und Bodenproben

Am 21. August gibt es Gelegenheit, die Qualität von Wasser und Boden untersuchen zu lassen. Das ist zu beachten:

Am Donnerstag, 21. August, gibt es in Eppendorf (13.30 bis 14.30 Uhr Heiner-Müller-Schule, Großwaltersdorfer Straße 6 a) und Oederan (16 bis 17 Uhr Grundschule, Frankenberger Straße 19) Gelegenheit, Wasser- und Bodenqualität überprüfen zu lassen. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie gibt dazu folgende Tipps: Gegen einen Unkostenbeitrag...