Wasser sollte in Kunststoff-Flaschen zur Analyse mitgebracht werden.
Bild: Robert Michael/dpa
Wasser sollte in Kunststoff-Flaschen zur Analyse mitgebracht werden.
Wasser sollte in Kunststoff-Flaschen zur Analyse mitgebracht werden. Bild: Robert Michael/dpa
Flöha
Eppendorf/Oederan: Verein untersucht Ihre Wasser- und Bodenproben
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 21. August gibt es Gelegenheit, die Qualität von Wasser und Boden untersuchen zu lassen. Das ist zu beachten:

Am Donnerstag, 21. August, gibt es in Eppendorf (13.30 bis 14.30 Uhr Heiner-Müller-Schule, Großwaltersdorfer Straße 6 a) und Oederan (16 bis 17 Uhr Grundschule, Frankenberger Straße 19) Gelegenheit, Wasser- und Bodenqualität überprüfen zu lassen. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie gibt dazu folgende Tipps: Gegen einen Unkostenbeitrag...
