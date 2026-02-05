Eppendorfer stecken Fördergeld in Alten Bahnhof und Rathaus

Flöha
Der Verein „Altes Bahnhofsviertel“ haucht dem alten Bahnhofsgebäude in Eppendorf bei Augustusburg mit regelmäßigen Veranstaltungen neues Leben ein. Für die Außenanlagen gibt es jetzt einen Zuschuss.
Für die Gestaltung der Außenanlagen am Alten Bahnhof sowie den barrierefreien Umbau des Rathauses fließen Zuschüsse nach Eppendorf. Darüber informierte Kämmerer Toralf Ender die Gemeinderäte.
