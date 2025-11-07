Erdmannsdorf und Hohenfichte: Werden die Langzeitbaustellen pünktlich fertig?

Erdmannsdorf ist von zwei Straßenbaustellen auf der B 180 abgeriegelt. In Hohenfichte wird die Ortsdurchfahrt ins Lößnitztal seit Monaten gebaut. Der Zeitplan steht, aber es gibt einen Risikofaktor.

Aktuell ist der November mit trockenem Wetter und zweistelligen Tagestemperaturen ein Wonnemonat für den Straßenbau. Auf den beiden Großbaustellen der B 180 in Erdmannsdorf wird deshalb planmäßig gearbeitet und es bleibt bei der geplanten Fertigstellung Mitte Dezember. Auch im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte gibt es mit dem 21. November eine...