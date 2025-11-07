Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sieht schon fertig aus, ist es aber noch nicht: Seit 2021 wird die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf ausgebaut. Mitte Dezember soll die neue Bundesstraße fertig sein.
Sieht schon fertig aus, ist es aber noch nicht: Seit 2021 wird die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf ausgebaut. Mitte Dezember soll die neue Bundesstraße fertig sein. Bild: Knut Berger
Sieht schon fertig aus, ist es aber noch nicht: Seit 2021 wird die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf ausgebaut. Mitte Dezember soll die neue Bundesstraße fertig sein.
Sieht schon fertig aus, ist es aber noch nicht: Seit 2021 wird die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf ausgebaut. Mitte Dezember soll die neue Bundesstraße fertig sein. Bild: Knut Berger
Flöha
Erdmannsdorf und Hohenfichte: Werden die Langzeitbaustellen pünktlich fertig?
Von Matthias Behrend, Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erdmannsdorf ist von zwei Straßenbaustellen auf der B 180 abgeriegelt. In Hohenfichte wird die Ortsdurchfahrt ins Lößnitztal seit Monaten gebaut. Der Zeitplan steht, aber es gibt einen Risikofaktor.

Aktuell ist der November mit trockenem Wetter und zweistelligen Tagestemperaturen ein Wonnemonat für den Straßenbau. Auf den beiden Großbaustellen der B 180 in Erdmannsdorf wird deshalb planmäßig gearbeitet und es bleibt bei der geplanten Fertigstellung Mitte Dezember. Auch im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte gibt es mit dem 21. November eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
7 min.
Achtung Baustelle: Hier stehen Sie in Mittelsachsen vor einer Sperrscheibe
Auf der Heinrich-Heine-Straße in Freiberg können Kraftfahrer momentan nicht entlangfahren.
Der erste Frost ist da. Dennoch wird an zahlreichen Brücken, Straßen und Unterführungen in Mittelsachsen weiter gebaut. Kraftfahrer müssen deshalb Umwege in Kauf nehmen, so wie in Erdmannsdorf, Freiberg, Mittweida und Penig.
FP
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
02.11.2025
3 min.
Achtung, neue Baustellen in Mittelsachsen: Wo es klemmen könnte
Gearbeitet wird unter anderem an der Straßenbaustelle in Clausnitz.
Auf vielen Baustellen wird in der ersten Novemberwoche gearbeitet. Zahlreiche Vollsperrungen in Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz sind gemeldet, darunter neu in Oberbobritzsch und Göritzhain.
FP
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel