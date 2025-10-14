Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In diesem Gebäude waren die Firmen „Dekati“ GmbH und „Stil.Zeit Möbel“ GmbH zu finden.
In diesem Gebäude waren die Firmen „Dekati“ GmbH und „Stil.Zeit Möbel“ GmbH zu finden. Bild: Ingolf Rosendahl
In diesem Gebäude waren die Firmen „Dekati“ GmbH und „Stil.Zeit Möbel“ GmbH zu finden.
In diesem Gebäude waren die Firmen „Dekati“ GmbH und „Stil.Zeit Möbel“ GmbH zu finden. Bild: Ingolf Rosendahl
Flöha
Erneut zwei Insolvenzen in Niederwiesa
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst hatte es das „Kaffee Naturale“ im Ortsteil Lichtenwalde getroffen. Nun haben zwei Firmen in der Kurzen Straße dicht gemacht. Was steckt dahinter?

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im September 2025 um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das teilte die Behörde gestern mit. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des jeweiligen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
13.09.2025
3 min.
Insolvenz in Lichtenwalde: „Kaffee Naturale“ bleibt kalt
Ist geschlossen: „Kaffee Naturale“ nahe des Barockschlosses in Lichtenwalde.
Insolvenzverfahren vor den Toren des Barockschlosses in Lichtenwalde bei Chemnitz: Ein Laden in der Schlossallee musste schließen. Welche Folgen hat das für die Gläubiger?
Ingolf Rosendahl
16:00 Uhr
3 min.
Nach 17 Jahren Warten: Baustart in der Frankenberger Straße
Am Angerbach haben die Bauarbeiten an der Frankenberger Straße bereits begonnen.
Die Kreisstraße durch den Niederwiesaer Ortsteil wird jetzt saniert und ausgebaut. Dafür haben sich der Landkreis, die Gemeinde und Versorgungsunternehmen zusammengetan. Was kommt auf die Anlieger zu?
Ingolf Rosendahl
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
Mehr Artikel