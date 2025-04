Falschparken gegen das Haushaltsloch: Ungewöhnlicher Aufruf in Flöha

Am Morgen des 1. April haben Unbekannte im Stadtgebiet Schilder aufgehängt, die zum bewussten Falschparken aufrufen. Die Aktion erinnert an einen Aprilscherz von 2023. Kann Flöhas OB darüber lachen?

Das ist doch mal eine Idee: Falschparken für das Gemeinwohl. In Flöha sind am Dienstag Schilder aufgetaucht, die genau dazu aufrufen: „Sehr geehrter Park- oder Halteinteressent. Bitte parken Sie heute hier entgegen der StVO. Die Stadtkasse ist klamm und benötigt dringend diese Einnahmen.“ An mehreren Stellen im Stadtgebiet war am Morgen des...