Familien-Messe Tiny Steps: Von Schwangerschaft bis Schulstart im Schloss Lichtenwalde

Flöha
Das Schloss Lichtenwalde bei Chemnitz ist am Wochenende Anlaufpunkt für Familien. Am Sonntag findet die Tiny-Steps-Familienmesse statt - vier Tipps für Besucher:
Für die Familie: Die Messe Tiny Steps - vom Babyglück bis zum Schulranzen findet am Sonntag zum ersten Mal im Schloss Lichtenwalde statt. Es geht um Schwangerschaft bis Schulstart. Informationen gibt es zu Schulranzen, Zuckertüten und Gesundheit. Vor Ort sind ein Zauberer und ein Elterncoach sowie Babywagen- und Erstausstatter. Es wird...
