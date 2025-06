Festivals in Mittelsachsen: Hier kann diesen Sommer gefeiert werden

Vom neuen Musik-Event im Sonnenlandpark bis zum kostenfreien Festival in Oederan - der Sommer in Mittelsachsen bietet noch viele Möglichkeiten zum Tanzen und Staunen. Die „Freie Presse“ gibt Tipps, wo gefeiert werden kann.

Erzbeats Open Air: Am Wochenende kommen Eskei83, 2 Engel und Charlie, Blvck Crowz und viele andere Künstler nach Lichtenberg. Dort wird am 21. Juni zu elektronischer Tanzmusik gefeiert. Das Festival geht bis tief in die Nacht und soll mit seinen Angeboten die Besucher aus ihrem Alltag holen. Die Festival-Tickets gibt es für 30 Euro online und an...