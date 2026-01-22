„Feuerwehr-Virus“ geht um in Flöha: So erklärt Feuerwehr-Urgestein Tino Auerbach seine Begeisterung

Flöha
Als Kind sah Tino Auerbach die Feuerwehrfahrzeuge in „Mopsgeschwindigkeit“ ausrücken. Heute ist er der älteste Atemschutzträger der Flöhaer Wehr. Die Truppe hat ihre neue Führungsspitze gewählt.
In der Feuerwache in Flöha geht ein Virus um. Tino Auerbach ist davon befallen. Zur Jahreshauptversammlung mit Wahl sprach das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Flöha ganz offen davon, sich mit einem ganz speziellen Bazillus herumplagen zu müssen.
